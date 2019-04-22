"Барселона" интересуется хавбеком "Гронингена"

Теги гронингенбарселоналюдовит рейс

"Барселона" интересуется хавбеком "Гронингена"

Полузащитник "Гронингена" Людовит Рейс может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Fox Sports, интерес каталонцев к 18-летнему игроку уже подтвердило руководство "Гронингена". Отмечается, что трансфер Рейса обойдется "Барселоне" в 6 миллионов евро.

Контракт Рейса с клубом истекает в 2021 году. В этом сезоне на счету Рейса один гол и одна результативная передача в 29 матчах.

Читайте также: Малком определился со своим будущим в "Барселоне". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"

"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 33 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 33 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 33 41
13 Эйбар Эйбар 33 40
14 Вильярреал Вильярреал 33 36
15 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
16 Жирона Жирона 33 34
17 Леванте Леванте 33 34
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
20 Уэска Уэска 33 26
Полная таблица

топ-5 тегов