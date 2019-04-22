"Барселона" интересуется хавбеком "Гронингена"

Полузащитник "Гронингена" Людовит Рейс может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Fox Sports, интерес каталонцев к 18-летнему игроку уже подтвердило руководство "Гронингена". Отмечается, что трансфер Рейса обойдется "Барселоне" в 6 миллионов евро.

Контракт Рейса с клубом истекает в 2021 году. В этом сезоне на счету Рейса один гол и одна результативная передача в 29 матчах.

Читайте также: Малком определился со своим будущим в "Барселоне". | http://soccernews.ru