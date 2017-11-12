"Барселона" интересуется хавбеком "Лацио"
Каталонская "Барселона" интересуется полузащитником римского "Лацио" Луисом Альберто, информирует испанская пресса.
Сообщается, что "сине-гранатовые" следят за прогрессом в игре 25-летнего хавбека "орлов", поэтому вполне возможно, что летом ими будут предприняты попытки подписать игрока.
В нынешнем сезоне Луис Альберто забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач в 16 матчах за "Лацио".
Напомним, ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" планирует оформить два громких трансфера. | soccernews.ru
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