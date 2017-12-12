"Барселона" интересуется хавбеком "Лацио"

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"Барселона" интересуется хавбеком "Лацио"Каталонская "Барселона" интересуется полузащитником римского "Лацио" Луисом Альберто, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, целью визита спортивного директора "сине-гранатовых" Роберта Фернандеса на домашний матч "орлов" против "Торино" был просмотр игры именно 25-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Альберто забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Лацио".

Напомним, "Барселона" прокомментировала заявление Роналду. | soccernews.ru

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