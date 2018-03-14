"Барселона" интересуется хавбеком "Лестера"

"Барселона" проявляет интерес к нигерийскому полузащитнику "Лестера" Уилфреду Ндиди, сообщает AOIFootball.

По сведениям издания, каталонский клуб впечатлен статистикой футболиста, который отдает 75 процентов точных передач за матч. В "Барсе" считают, что хавбек отлично подойдет под стиль игры клуба.

В этом сезоне 21-летний Ндиди провел за "Лестер" 34 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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