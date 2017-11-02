"Барселона" интересуется хавбеком "Лиона"

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"Барселона" интересуется хавбеком "Лиона"Каталонская "Барселона" интересуется полузащитником французского "Лиона" Набилем Фекиром, информирует Marca.

По сведениям издания, сегодня спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес планирует посетить домашний матч "ткачей" против английского "Эвертона", который должен состояться в рамках группового этапа Лиги Европы, чтобы лично просмотреть игру 24-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Фекир отметился 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 13 матчах за "Лион".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию 80-миллионного соглашения с одним из своих спонсоров. | soccernews.ru

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