"Барселона" интересуется хавбеком "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Люка Тузар может перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба уже давно следят за прогрессом 20-летнего француза, контракт которого с "ткачами" рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Тузар сыграл за "Лион" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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