"Барселона" интересуется хавбеком "Лиона"

Теги люка тузарбарселоналион

"Барселона" интересуется хавбеком "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Люка Тузар может перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты каталонского клуба уже давно следят за прогрессом 20-летнего француза, контракт которого с "ткачами" рассчитан до 2022 года. 

В этом сезоне Тузар сыграл за "Лион" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Барселона" может в январе купить Озила. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов