"Барселона" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва стал трансферной целью "Барселоны", утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, 26-летнему португальцу обещают ключевую роль в составе "сине-гранатовых".

Чтобы не платить за хавбека полную трансферную стоимость, каталонский клуб готов включить в сделку Нелсона Семеду или другого игрока.

Рыночная стоимость Силвы - 80 миллионов евро. В этом сезоне он провёл за "горожан" 52 матча, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.

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