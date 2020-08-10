"Барселона" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"

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"Барселона" интересуется хавбеком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва стал трансферной целью "Барселоны", утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, 26-летнему португальцу обещают ключевую роль в составе "сине-гранатовых".

Чтобы не платить за хавбека полную трансферную стоимость, каталонский клуб готов включить в сделку Нелсона Семеду или другого игрока.

Рыночная стоимость Силвы - 80 миллионов евро. В этом сезоне он провёл за "горожан" 52 матча, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" сделала предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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