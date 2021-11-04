"Барселона" интересуется хавбеком "Тоттенхэма"

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"Барселона" интересуется хавбеком "Тоттенхэма"

Фото инстаграм Танги Ндомбеле

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может в скором времени оказаться в "Барселоне".

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" попытаются усилиться 24-летним футболистом уже в январе.

"Шпоры" готовы отпустить француза зимой, если клубу удастся заполучить хавбека "Милана" Франка Кессье.

Ндомбеле выступает за "Тоттенхэм" с 2019 года, в этом сезоне он забил 2 гола в 9 матчах. Рыночная стоимость игрока - 45 миллионов евро.

Не пропустите: Хави назвал трансферные цели для "Барселоны". | http://soccernews.ru
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