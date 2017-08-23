"Барселона" интересуется хавбеком "Валенсии" и вингером "Челси"

Теги барселонакоутиньодани парехоусман дембелевиллиан

"Барселона" интересуется хавбеком "Валенсии" и вингером "Челси"Каталонская "Барселона" определилась с альтернативами своим главным трансферным целям - полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле.

Так, согласно информации FootMercato, "сине-гранатовые" переключили свое внимание на хавбека "Валенсии" Дани Парехо, трансферная стоимость которого равняется 50-ти миллионам евро, и вингера лондонского "Челси" Виллиана, который не входит в число игроков основного состава своего клуба.

Напомним, "Барселона" объяснила свою позицию по делу с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Барселона 1 3
3 Реал Сосьедад 1 3
4 Леганес 1 3
5 Валенсия 1 3
6 Атлетико Мадрид 1 1
7 Жирона 1 1
8 Эспаньол 1 1
9 Севилья 1 1
10 Атлетик Бильбао 1 1
11 Хетафе 1 1
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Вильярреал 0 0
16 Сельта Виго 1 0
17 Алавес 1 0
18 Лас Пальмас 1 0
19 Бетис 1 0
20 Депортиво Ла-Корунья 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов