"Барселона" интересуется хавбеком "Валенсии" и вингером "Челси"

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативами своим главным трансферным целям - полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле.

Так, согласно информации FootMercato, "сине-гранатовые" переключили свое внимание на хавбека "Валенсии" Дани Парехо, трансферная стоимость которого равняется 50-ти миллионам евро, и вингера лондонского "Челси" Виллиана, который не входит в число игроков основного состава своего клуба.

Напомним, "Барселона" объяснила свою позицию по делу с Неймаром. | soccernews.ru