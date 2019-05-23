"Барселона" интересуется хавбеком "Жироны" в качестве дублера Суаресу

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"Барселона" интересуется хавбеком "Жироны" в качестве дублера Суаресу

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Жироны" Кристиану Порту, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает хавбека в качестве нападающего, который может стать дублером Луиса Суареса. "Жирона" вылетела из Примеры, поэтому сумма трансфера может быть снижена.

В нынешнем сезоне 26-летний Порту провел за "Жирону" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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