"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань" Седриком Бакамбу. Об этом сообщает sport.es.

Каталонцы занимаются поиском форварда, которого хотят подписать в зимнее трансферное окно.

Седрик Бакамб перешел в "Бэйцзин Гоань" зимой 2018 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 29 матчах и отметился 23 голами.

"Барселона" с 43 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Ла Лиги.

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