"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань"
"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань" Седриком Бакамбу. Об этом сообщает sport.es.
Каталонцы занимаются поиском форварда, которого хотят подписать в зимнее трансферное окно.
Седрик Бакамб перешел в "Бэйцзин Гоань" зимой 2018 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 29 матчах и отметился 23 голами.
"Барселона" с 43 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|26
|8
|Бетис
|19
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|19
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|20
|11