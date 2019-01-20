"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань"

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"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань"

"Барселона" интересуется игроком "Бэйцзин Гоань" Седриком Бакамбу. Об этом сообщает sport.es.

 Каталонцы занимаются поиском форварда, которого хотят подписать в зимнее трансферное окно. 

Седрик Бакамб перешел в  "Бэйцзин Гоань" зимой 2018 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 29 матчах и отметился 23 голами. 

"Барселона" с 43 баллами занимает 1 место турнирной таблицы Ла Лиги.

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