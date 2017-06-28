"Барселона" интересуется игроком молодежной сборной Испании

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"Барселона" интересуется игроком молодежной сборной ИспанииКаталонская "Барселона" заинтересовалась защитником "Реала Сосьедад" и молодежной сборной Испании Альваро Одриосолой.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривают 21-летнего бека в качестве запасного варианта, если клубу не удастся подписать приоритетных кандидатов на правый фланг обороны - Эктора Бельерина, Жоау Канселу, Нельсона Семеду или Седрика Соареша.

В завершившемся сезоне Одриосола сделал 5 результативных передач в 34 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, "Барселона" намерена включить в сделку по Верратти одного из своих ведущих игроков. | soccernews.ru

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