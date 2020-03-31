"Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой

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"Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой

"Барселона" интересуется защитником ПСЖ Лейвином Курзавой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонцы хотят приобрести футболиста этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2020 года. В "Барселону" он сможет перейти на правах свободного агента и заменить Хуниора Фирпо, которого каталонцы хотят продать.

В ПСЖ Курзава играет с лета 2015 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, забив 1 гол.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Враньё, Фирпо никто не продаст, так как летом Пике и Умтити уйдут.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да кому ты нужен в Барсе? У нас ценятся крайки по типу Хорди, которые умеют нырять и симулировать, валятся в конвульсиях по 1-2 тайма, там пенку левую заработать, побыковать и спрятаться в гарем если будет действительно разборка, вот кто нам нужен! Visca el Barca!

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