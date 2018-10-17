"Барселона" интересуется игроком сборной Франции

Каталонская "Барселона" интересуется защитником "Штутгарта" Бенжаменом Паваром, информирует BeINSports.

Так, согласно сведениям источника, кандидатуру 22-летнего бека на "Камп Ноу" продвигает спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль. Преимуществом для чемпионов Испании является то, что клуб француза намерен продать его за границу, а не мюнхенской "Баварии", которая считается главным претендентом на игрока.

В текущем сезоне Павар сыграл 7 матчей за "Штутгарт". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Иньеста хочет сыграть против "Барселоны". | soccernews.ru