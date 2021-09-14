"Барселона" интересуется игроком сборной России

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"Барселона" нацелилась на полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, утверждает инсайдер Нобель Арустамян.

По его информации, скауты "сине-гранатовых" уже просматривали несколько раз игру 18-летнего футболиста.

Представили каталонского клуба остались довольны увиденным и готовы к переговорам о трансфере хавбека "бело-голубых". Их старт запланирован на ближайшие недели.

Сам Захарян, которым ранее интересовались "Брюгге", "РБ Лейпциг" и "Сассуоло", хочет этот сезон отыграть в "Динамо".

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