"Барселона" интересуется игроком сборной России
Фото сайт РПЛ
"Барселона" нацелилась на полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, утверждает инсайдер Нобель Арустамян.
По его информации, скауты "сине-гранатовых" уже просматривали несколько раз игру 18-летнего футболиста.
Представили каталонского клуба остались довольны увиденным и готовы к переговорам о трансфере хавбека "бело-голубых". Их старт запланирован на ближайшие недели.
Сам Захарян, которым ранее интересовались "Брюгге", "РБ Лейпциг" и "Сассуоло", хочет этот сезон отыграть в "Динамо".
Не пропустите: Захарян рассказал об оскорблениях за выбор в пользу сборной России. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14