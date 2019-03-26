"Барселона" интересуется игроком "Севильи" Промесом

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"Барселона" интересуется игроком "Севильи" Промесом

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес заинтересовал "Барселону". Об этом сообщает OKdiario. 

По данным издания, представители каталонского клуба присутствовали на матче 2-го тура отбора Евро-2020 Голландия - Германия, в котором 27-летний игрок выступал за нидерландскую команду.

В приобретении футболиста заинтересован главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. 

Напомним, Промес перешел в "Севилью" из московского "Спартака" летом 2018 года за 20 миллионов евро.  Контракт футболиста с испанским клубом действует до 2023 года. Сумма отступных за полузащитника - 150 миллионов евро.

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