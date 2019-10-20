"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом

"Барселона" нацелилась на хавбека "Шальке" Амина Арита, передает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб направил своих скаутов на матч "Шальке" с "Хоффенхаймом", чтобы те последили за игрой 22-летнего футболиста.

Арит играет в "Шальке" с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах чемпионата Германии, отметившись 4 голами.

"Барселона" в чемпионате Испании занимает 1 место в турнирной таблице.

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