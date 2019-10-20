"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом
"Барселона" нацелилась на хавбека "Шальке" Амина Арита, передает Diario Sport.
По данным источника, каталонский клуб направил своих скаутов на матч "Шальке" с "Хоффенхаймом", чтобы те последили за игрой 22-летнего футболиста.
Арит играет в "Шальке" с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах чемпионата Германии, отметившись 4 голами.
"Барселона" в чемпионате Испании занимает 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Фрайбург
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Вердер Бремен
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
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|1