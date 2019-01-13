"Барселона интересуется игроком "Тоттенхэма"

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"Барселона интересуется игроком "Тоттенхэма"

Руководство "Барселоны" интересуется игроком "Тоттенхэма" Фернандо Льорнете. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Льоренте с лондонским клубом действует до 30 июня 2019 года, поэтому каталонский клуб хочет купить игрока за небольшую сумму.

В текущем сезоне Фернандо участвовал в 5 матчах и не отметился результативными действиями.

"Барселона" с 40 баллами возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. 

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