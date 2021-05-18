"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
Фото твиттер Харри Кейна
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн собирается уйти из лондонского клуба, но пока не спешит рассматривать предложения из-за границы.
По информации The Times, приоритет 27-летнего футболиста - остаться в АПЛ, где на него претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
К интересу "Барселоны", которая уже делала запрос по трансферу англичанина, сам игрок относится прохладно.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" оценивает Кейна в 175 миллионов евро и не намерен продавать его другому клубу из Премьер-лиги.
Не пропустите: Пиняев - о слухах про "Барселону": "Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
Лента новостей
-
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020
-
"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля
-
Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
"Ювентус" представил новую домашнюю форму
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым
-
Экс-защитник "Спартака" Боккетти прилетел получать российское гражданство
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Денисов жёстко раскритиковал Кикнадзе
-
Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне
-
"Челси" назвал лучшего игрока сезона
-
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
-
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт
-
Газизов сообщил о возвращении Урунова в "Спартак"
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18