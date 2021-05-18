"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ

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"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн собирается уйти из лондонского клуба, но пока не спешит рассматривать предложения из-за границы. 

По информации The Times, приоритет 27-летнего футболиста - остаться в АПЛ, где на него претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

К интересу "Барселоны", которая уже делала запрос по трансферу англичанина, сам игрок относится прохладно.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" оценивает Кейна в 175 миллионов евро и не намерен продавать его другому клубу из Премьер-лиги.

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