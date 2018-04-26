"Барселона" интересуется ключевым защитником "Баварии"

Каталонская "Барселона" интересуется ключевым защитником мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммихом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего бека чемпионов Германии в качестве одной из приоритетных кандидатур на усиление правого фланга своей обороны.

В нынешнем сезоне Киммих забил 5 мячей и сделал 17 результативных передач в 42 матчах за "Баварию".

Напомним, прошлым летом "Барселона" могла подписать Салаха, но отдала предпочтение Дембеле. | soccernews.ru