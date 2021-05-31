"Барселона" интересуется Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселоне" интересен защитник "Севильи" Жюль Кунде.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать еще одного центрального защитника, несмотря на скорый переход Эрика Гарсия из "Манчестер Сити".

Отмечается, что в контракте футболиста с "Севильей" прописаны отступные в размере 75 млн евро. Такую сумму "Барса" заплатить не готова. Однако, по данным источника, "Севилья" готова обсуждать возможный трансфер француза.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 34 матча в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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