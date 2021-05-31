"Барселона" интересуется Кунде

Теги барселонажюль кундесевилья

"Барселона" интересуется КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселоне" интересен защитник "Севильи" Жюль Кунде.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать еще одного центрального защитника, несмотря на скорый переход Эрика Гарсия из "Манчестер Сити".

Отмечается, что в контракте футболиста с "Севильей" прописаны отступные в размере 75 млн евро. Такую сумму "Барса" заплатить не готова. Однако, по данным источника, "Севилья" готова обсуждать возможный трансфер француза.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 34 матча в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Также не пропустите: Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 мая

Главные новости дня: 31 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов