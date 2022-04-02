"Барселона" интересуется Кунде

Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Севильи" и сборной Франции Жюлю Кунде, сообщает издание Sport.

По информации источника, тренерский штаб каталонцев будет внимательно следить за французом в очной встрече чемпионата Испании с "Севильей" в это воскресенье.

Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави является большим поклонником 23-летнего футболиста и хочет видеть его в своей команде.

В нынешнем сезоне Кунде сыграл в 23 матчах Ла Лиги, в которых отдал 1 результативную передачу.

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