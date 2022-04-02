"Барселона" интересуется Кунде
Фото: твиттер Кунде\Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Севильи" и сборной Франции Жюлю Кунде, сообщает издание Sport.
По информации источника, тренерский штаб каталонцев будет внимательно следить за французом в очной встрече чемпионата Испании с "Севильей" в это воскресенье.
Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави является большим поклонником 23-летнего футболиста и хочет видеть его в своей команде.
В нынешнем сезоне Кунде сыграл в 23 матчах Ла Лиги, в которых отдал 1 результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14