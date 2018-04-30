"Барселона" интересуется лучшим ассистентом Серии А
Каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику римского "Лацио" Луису Альберто, который в нынешнем сезоне лидирует в гонке лучших ассистентов Серии А.
Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в 25-летнем хавбеке "орлов" "сине-гранатовые" видят кандидата на замену своему капитану Андресу Иньесте, который ближайшим летом покинет клуб.
В нынешнем сезоне Луис Альберто забил 12 мячей и сделал 20 результативных передач в 46 матчах за "Лацио".
Напомним, "Барселона" определилась с будущим Дембеле. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20