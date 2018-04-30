"Барселона" интересуется лучшим ассистентом Серии А

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику римского "Лацио" Луису Альберто, который в нынешнем сезоне лидирует в гонке лучших ассистентов Серии А.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в 25-летнем хавбеке "орлов" "сине-гранатовые" видят кандидата на замену своему капитану Андресу Иньесте, который ближайшим летом покинет клуб.

В нынешнем сезоне Луис Альберто забил 12 мячей и сделал 20 результативных передач в 46 матчах за "Лацио".