"Барселона" интересуется лучшим ассистентом Серии А

Теги барселонаандрес иньесталуис альбертолацио

"Барселона" интересуется лучшим ассистентом Серии АКаталонская "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику римского "Лацио" Луису Альберто, который в нынешнем сезоне лидирует в гонке лучших ассистентов Серии А.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, в 25-летнем хавбеке "орлов" "сине-гранатовые" видят кандидата на замену своему капитану Андресу Иньесте, который ближайшим летом покинет клуб.

В нынешнем сезоне Луис Альберто забил 12 мячей и сделал 20 результативных передач в 46 матчах за "Лацио".

Напомним, "Барселона" определилась с будущим Дембеле. | soccernews.ru

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