"Барселона" интересуется Луисом Суаресом

"Барселона" может подписать на замену травмированному Луису Суаресу его полного тёзку из "Сарагосы".

22-летний колумбиец в текущем сезоне забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах в составе арагонцев.

За "Сарагосу" Луис Суарес выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Уотфорду".

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что "Барсе" могут разрешить подписать нового форварда вне трансферного окна из-за травм. При этом для выбора будут доступны только футболисты, выступающие в Испании.

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