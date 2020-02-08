"Барселона" интересуется Луисом Суаресом

Теги барселонареал сарагосауотфордлуис суарестрансферы

"Барселона" интересуется Луисом Суаресом

"Барселона" может подписать на замену травмированному Луису Суаресу его полного тёзку из "Сарагосы".

22-летний колумбиец в текущем сезоне забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах в составе арагонцев.

За "Сарагосу" Луис Суарес выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Уотфорду".

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что "Барсе" могут разрешить подписать нового форварда вне трансферного окна из-за травм. При этом для выбора будут доступны только футболисты, выступающие в Испании.

Не пропустите: Кавани перед январским дедлайном отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов