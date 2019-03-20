"Барселона" интересуется Лукой Йовичем

Теги барселоналука йовичайнтрахт франкфурттрансферы

"Барселона" интересуется Лукой Йовичем

"Барселона" планирует приобрести 21-летнего нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, испанский клуб готов заплатить за серба 50 миллионов евро. Каталонцы надеяться вступить в переговоры с немецким клубом в ближайшее время.

"Айнтрахт" готов отдать футболиста не менее, чем за 75 миллионов евро. Нападающий стал игроком клуба в 2017 году на правах аренды.

В нынешнем сезоне Йович участвовал в 24 играх, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

Не пропустите: "Барселона" уступает "Манчестер Сити" в борьбе за Сауля| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 60
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 39
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 26 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов