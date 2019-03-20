"Барселона" интересуется Лукой Йовичем

"Барселона" планирует приобрести 21-летнего нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, испанский клуб готов заплатить за серба 50 миллионов евро. Каталонцы надеяться вступить в переговоры с немецким клубом в ближайшее время.

"Айнтрахт" готов отдать футболиста не менее, чем за 75 миллионов евро. Нападающий стал игроком клуба в 2017 году на правах аренды.

В нынешнем сезоне Йович участвовал в 24 играх, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

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