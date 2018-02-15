"Барселона" интересуется молодым греком

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику АЕКа Константиносу Галанопулосу.

Ожидается, что скауты каталонского клуба посетят первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греками и киевским "Динамо", чтобы следить за игрой хавбека.

20-летний Галанопулос выступает за АЕК с 2015 года, провел за клуб 43 матча и забил 3 гола.

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