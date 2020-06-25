"Барселона" интересуется Ндомбеле и готова в обмен предложить двух игроков

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"Барселона" интересуется Ндомбеле и готова в обмен предложить двух игроков

"Барселона" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, руководство каталонского клуба в обмен на 23-летнего игрока предложило двух своих футболистов: защитника Нелсона Семеду и хавбека Филиппе Коутиньо, который на данный момент играет в аренде в "Баварии".

Сам Ндомбеле готов покинуть "шпор". Ранее сообщалось, что между футболистом и главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью конфликт.

Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" в 2019 году. В этом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 27 матчах.

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