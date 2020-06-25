"Барселона" интересуется Ндомбеле и готова в обмен предложить двух игроков
"Барселона" интересуется полузащитником "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. Об этом сообщает Independent.
По данным издания, руководство каталонского клуба в обмен на 23-летнего игрока предложило двух своих футболистов: защитника Нелсона Семеду и хавбека Филиппе Коутиньо, который на данный момент играет в аренде в "Баварии".
Сам Ндомбеле готов покинуть "шпор". Ранее сообщалось, что между футболистом и главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью конфликт.
Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм" в 2019 году. В этом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 27 матчах.
Читайте также: "Барселона", "Бавария" и ПСЖ поборются за хавбека "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса
-
Президент "Лиона": "Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира"
-
"Лацио" не станет чемпионом Италии! Команда Инзаги вышла из карантина в ужасном состоянии и была уничтожена ультраатакующей "Аталантой"
-
Английский футболист совершил каминг-аут
-
Сёмин призвал уйти в отставку гендиректора "Локомотива" Кикнадзе
Лента новостей
-
"Барселона" интересуется Ндомбеле и готова в обмен предложить двух игроков
-
"Оренбург" может сыграть с "Краснодаром" молодёжной командой по примеру "Ростова"
-
Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes
-
"Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса
-
Сане может остаться в "Баварии"
-
"Ювентус" включился в борьбу за Обамеянга
-
Президент "Лиона": "Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира"
-
Помощник Тухеля назвал главную проблему Мбаппе
-
Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter
-
"Лацио" не станет чемпионом Италии! Команда Инзаги вышла из карантина в ужасном состоянии и была уничтожена ультраатакующей "Аталантой"
-
Зидан прокомментировал победу над "Мальоркой"
-
"Сельта" показала эмоции Смолова и других игроков после победы над "Реал Сосьедадом"
-
Английский футболист совершил каминг-аут
-
Сёмин призвал уйти в отставку гендиректора "Локомотива" Кикнадзе
-
"Химки" близки к договорённости с новым спонсором
-
Куртуа лидирует в борьбе за трофей Саморы
-
Девушка Роналду опубликовала фото с отдыха на яхте
-
"Кристал Пэлас" стал автором сомнительного достижения
-
"Аталанта" повторила клубный рекорд по голам за сезон Серии А
-
Кулибали выбрал между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18