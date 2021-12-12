"Барселона" интересуется несколькими футболистами "Челси"

Фото: инстаграм Пулишича/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает искать возможности для усиления команды в ближайшие трансферные окна несмотря на финансовые проблемы.

Как сообщает Ферран Мартинес, кроме датского защитника Андреаса Кристенсена, каталонский клуб также интересуется такими футболистами "Челси", как Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер и Кристиан Пулишич.

По информации источника, сине-гранатовые будут стремиться подписать их в следующем году, если представится такая возможность.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом" на правах свободного агента.

Также не пропустите: Хави поделился трансферными планами "Барселоны". | http://soccernews.ru