"Барселона" интересуется очередным талантом "Лас-Пальмаса"

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"Барселона" интересуется очередным талантом "Лас-Пальмаса"Фото: инстаграм Молейро/Автор неизвестен

Атакующий хавбек "Лас-Пальмаса" Альберто Молейро заинтересовал скаутов каталонской "Барселоны", сообщает издание Sport.

По информации источника, скауты сине-гранатовых просматривали 17-летнего футболиста юношеской сборной Испании (U19) в последних матчах Сегунды.

В нынешнем сезоне Молейро сыграл 6 матчей в Сегунде, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

Напомним. что "Барселона" подписала прошлым летом Педри Гонсалеса именно из "Лас-Пальмаса".

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