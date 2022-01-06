"Барселона" интересуется одним из лидеров "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" интересуется одним из лидеров "Манчестер Юнайтед" Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Goal.com, каталонцы могут попытаться заполучить 27-летнего португальца летом, однако если только не получится приобрести Эрлинга Холанда.

Отмечается, что Фернандеш входит в число игроков, которые недовольны положением в "МЮ" после прихода Ральфа Рангника.

В этом сезоне на счету Фернандеша пять голов и восемь ассистов в 24 матчах.

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