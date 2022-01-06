"Барселона" интересуется одним из лидеров "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Бруну Фернандеша
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в сферу интересов "Барселоны".
По сведениям Goal.com, каталонцы могут попытаться заполучить 27-летнего португальца летом, однако если только не получится приобрести Эрлинга Холанда.
Отмечается, что Фернандеш входит в число игроков, которые недовольны положением в "МЮ" после прихода Ральфа Рангника.
В этом сезоне на счету Фернандеша пять голов и восемь ассистов в 24 матчах.
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|Севилья
|20
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|20
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|6
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|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
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|20
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14