"Барселона" интересуется одним из лидеров "Милана"

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье привлёк внимание "Барселоны", сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, "блауграна" готова побороться за игрока, если следующим летом он станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что в список претендентов на ивуарийца входят ПСЖ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Кессье выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 184 матча, забил 30 голов и сделал 15 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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