"Барселона" интересуется Оливье Жиру

"Барселона" интересуется нападающим "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб ищет подходящую замену травмированному форварду Луису Суаресу. "Барселона" хочет арендовать Жиру без опции выкупа.

Ранее сообщалось, что "Интер" согласовал трансфер 33-летнего француза.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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