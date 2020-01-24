"Барселона" интересуется Оливье Жиру

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"Барселона" интересуется Оливье Жиру

"Барселона" интересуется нападающим "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб ищет подходящую замену травмированному форварду Луису Суаресу. "Барселона" хочет арендовать Жиру без опции выкупа.

Ранее сообщалось, что "Интер" согласовал трансфер 33-летнего француза.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

А еще: Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"| http://soccernews.ru
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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Бред. Барсу никогда не интересовали и не интересуют игроки, которые годами сидят на лавке запасных в своих клубах!

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