"Барселона" интересуется Оливье Жиру
"Барселона" интересуется нападающим "Челси" Оливье Жиру. Об этом сообщает Diario Sport.
По данным источника, каталонский клуб ищет подходящую замену травмированному форварду Луису Суаресу. "Барселона" хочет арендовать Жиру без опции выкупа.
Ранее сообщалось, что "Интер" согласовал трансфер 33-летнего француза.
В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
А еще: Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14