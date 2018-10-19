"Барселона" интересуется основным игроком "Ливерпуля"

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"Барселона" интересуется основным игроком "Ливерпуля"

"Барселона" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрен, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается купить в январе игрока обороны из-за травм защитников Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

В этом сезоне 29-летний Ловрен провел за "Ливерпуль" всего 2 матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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