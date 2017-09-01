"Барселона" интересуется Озилом

"Барселона" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает Cope.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру хавбека в качестве альтернативу бразильцу Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Стоит отметить, что ранее 28-летний Озил выступал за "Реал", а также неоднократно выражал желание вернуться в королевский клуб.

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