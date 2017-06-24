"Барселона" интересуется Паулиньо

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"Барселона" интересуется Паулиньо

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо может перейти в "Барселону", сообщает Marca.

"Барселона" контактировала с моим агентом. Было предложение от них. Насколько мне известно, мой агент сейчас общается с ними. Я счастлив, что такой большой клуб как "Барселона" интересуется мной, это бесценно" - рассказал 28-летний бразилец.

Паулиньо выступает за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 21 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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