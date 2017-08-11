"Барселона" интересуется Перишичем

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"Барселона" интересуется Перишичем

"Барселона" нацелилась на полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, каталонский клуб готов начать переговоры о покупке 28-летнего хорвата, если в ближайшее время не удастся подписать Филиппе Коутиньо или Усмана Дембеле.

Напомним, что ранее за Перишичем "охотился" "Манчестер Юнайтед", но манкунианцев отпугнула цена футболиста. "Интер" требовал за своего хавбека 50 миллионов евро.

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