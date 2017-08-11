"Барселона" интересуется Перишичем
"Барселона" нацелилась на полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, каталонский клуб готов начать переговоры о покупке 28-летнего хорвата, если в ближайшее время не удастся подписать Филиппе Коутиньо или Усмана Дембеле.
Напомним, что ранее за Перишичем "охотился" "Манчестер Юнайтед", но манкунианцев отпугнула цена футболиста. "Интер" требовал за своего хавбека 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
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|20