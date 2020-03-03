"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом
"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Ферраном Торресом, информирует Mundo Deportivo.
По данным издания, сине-гранатовые следят за игроком в надежде купить его в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за хавбека 35 миллионов евро. Его контракт с "Валенсией" рассчитан до лета 2021 года.
Торрес - воспитанник "Валенсии". В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 25 матчах Ла Лиги, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.
Не пропустите: Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса| http://soccernews.ru
главное
-
Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
Лента новостей
-
Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии
-
Ковачич был травмирован в матче с "Ливерпулем"
-
Тренер сборной Венгрии: "В группе с Россией, Сербией и Турцией мы слабейшие"
-
Педро проводит 200-й матч за "Челси"
-
Виталий Мутко: "Группа ровная и непростая, надо выходить из неё спокойно"
-
Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса
-
В Кубке Турции "Табзонспор" уверенно обыграл "Фенербахче"
-
Роналду обратился к фанатам, которые поддержали футболиста в непростой момент
-
"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом
-
Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
-
Гомес высказался о настрое "Ливерпуля" на остаток сезона
-
Широков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
-
Тарасов вернулся из Италии и написал пост, посвященный коронавирусу
-
Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций
-
Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"
-
Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
1
Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14