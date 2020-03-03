"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом

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"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом

"Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Ферраном Торресом, информирует Mundo Deportivo.

По данным издания, сине-гранатовые следят за игроком в надежде купить его в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за хавбека 35 миллионов евро. Его контракт с "Валенсией" рассчитан до лета 2021 года.

Торрес - воспитанник "Валенсии". В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 25 матчах Ла Лиги, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

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