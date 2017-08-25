"Барселона" интересуется полузащитником "Вальядолида" Арнаисом

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"Барселона" интересуется полузащитником "Вальядолида" Арнаисом

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Вальядолида" Хосе Арнаису, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, на покупке футболиста настаивает лично главный тренер каталонского клуба Эрнесте Вальверде. "Вальядолид" оценивает хавбека в 4 миллиона евро, но каталонцы не желают платить и предлагают за него полузащитника резервного состава Хесуса Альфаро.

22-летний Арнаис выступает за "Вальядолид" с 2015 года, провел за клуб 35 матчей и забил 12 голов.

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