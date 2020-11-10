"Барселона" интересуется пятью свободными агентами
"Барселона" может усилиться свободными агентами, сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб проявляет интерес к английскому полузащитнику Джеку Уилшеру, японскому хавбеку Синдзи Кагаве, хорватскому нападающему Марио Манджукичу, бразильскому форварду Алешандро Пато и английскому нападающему Даниэлу Старриджу.
"Барселона" имеет подписать любого свободного агента вне трансферного окна, так как на длительный срок лишилась нападающего Ансу Фати, который пропустит около четырех месяцев после операции на колене.
Не пропустите: "Барселона" нашла замену травмированному Фати. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14