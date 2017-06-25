"Барселона" интересуется Саулем

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Блауграна" рассматривает Сауля в качестве резервного варианта на тот случае, если не удастся купить хавбека ПСЖ Марко Верратти. Сумма отступных в контракте Сауля составляет 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Сауль провел за "Атлетико" 53 матча и забил 9 голов.

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