"Барселона" интересуется соотечественником Месси

Каталонская "Барселона" интересуется защитником "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием 19-летнего бека уже в зимнее трансферное окно. "Барса" уже установила контакты с аргентинским клубом относительно трансфера перспективного игрока.

Напомним, "Барселона" рассматривает два кандидата на замену Вальверде. | soccernews.ru