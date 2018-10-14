"Барселона" интересуется соотечественником Месси

Теги барселонабока хуниорслеонардо балерди

"Барселона" интересуется соотечественником МессиКаталонская "Барселона" интересуется защитником "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием 19-летнего бека уже в зимнее трансферное окно. "Барса" уже установила контакты с аргентинским клубом относительно трансфера перспективного игрока.

Напомним,  "Барселона" рассматривает два кандидата на замену Вальверде. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Расинг Клуб Расинг Клуб 15 36
2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 14 30
3 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 14 28
4 Уракан Уракан 14 26
5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 15 25
6 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 13 24
7 Индепендьенте Индепендьенте 15 23
8 Годой Крус Годой Крус 14 23
9 Альдосиви Альдосиви 15 23
10 Банфилд Банфилд 15 21
11 Ривер Плейт Ривер Плейт 11 19
12 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 14 19
13 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 15 18
14 Эстудиантес Эстудиантес 15 18
15 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 15 18
16 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 14 18
17 Тигре Тигре 15 17
18 Колон Колон 15 16
19 Сан-Мартин Тукуман Сан-Мартин Тукуман 15 16
20 Ланус Ланус 15 15
21 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 15 15
22 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 14 14
23 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 14 13
24 Бельграно Бельграно 15 12
25 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 15 10
26 Патронато Парана Патронато Парана 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов