"Барселона" интересуется соотечественником Месси
Каталонская "Барселона" интересуется защитником "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди, информирует Football Espana.
По сведениям источника, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием 19-летнего бека уже в зимнее трансферное окно. "Барса" уже установила контакты с аргентинским клубом относительно трансфера перспективного игрока.
Напомним, "Барселона" рассматривает два кандидата на замену Вальверде. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|15
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|Дефенса и Хустисия
|14
|30
|3
|Атлетико Тукуман
|14
|28
|4
|Уракан
|14
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|5
|Велес Сарсфилд
|15
|25
|6
|Бока Хуниорс
|13
|24
|7
|Индепендьенте
|15
|23
|8
|Годой Крус
|14
|23
|9
|Альдосиви
|15
|23
|10
|Банфилд
|15
|21
|11
|Ривер Плейт
|11
|19
|12
|Унион Санта-Фе
|14
|19
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|15
|18
|14
|Эстудиантес
|15
|18
|15
|Тальерес де Кордоба
|15
|18
|16
|Росарио Сентраль
|14
|18
|17
|Тигре
|15
|17
|18
|Колон
|15
|16
|19
|Сан-Мартин Тукуман
|15
|16
|20
|Ланус
|15
|15
|21
|Химнасия Ла-Плата
|15
|15
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|14
|23
|Сан Лоренцо
|14
|13
|24
|Бельграно
|15
|12
|25
|Аргентинос Хуниорс
|15
|10
|26
|Патронато Парана
|15
|10