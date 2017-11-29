"Барселона" интересуется сразу четырьмя игроками "Ривер Плейт"

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"Барселона" интересуется сразу четырьмя игроками "Ривер Плейт"Каталонская "Барселона" интересуется сразу четырьмя игроками аргентинского "Ривер Плейт", информирует AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" следят за защитниками Марсело Сараччи, Гонсало Монтиэелем и Александером Барбосой, полузащитником Николасом де ла Крузом. Их игру спортивный директор "Барсы" Роберт Фернандес просмотрел в недавнем матче "миллионеров" против "Ньюэллз Олд Бойз".

Напомним, в январе "Барселона" может избавиться от Андре Гомеша. | soccernews.ru 

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