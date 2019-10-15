"Барселона" интересуется талантливым немцем

Теги барселоназальцбургкарим адейемитрансферы

"Барселона" интересуется талантливым немцем

Форвард "Зальцбурга" Карим Адейеми может продолжить карьеру в "Барселоне".

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы следили за игрой 17-летнего немца в Юношеской Лиге УЕФА. "Барса" попробует заполучить футболиста следующим летом.

Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Адейеми провел за "Зальцбург" два матча в Юношеской Лиге УЕФА и забил два гола.

Читайте также: "Барселона" серьезно интересуются Рашфордом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Расистский скандал в Болгарии был запланирован

Расистский скандал в Болгарии был запланирован

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов