"Барселона" интересуется талантливым немцем

Форвард "Зальцбурга" Карим Адейеми может продолжить карьеру в "Барселоне".

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы следили за игрой 17-летнего немца в Юношеской Лиге УЕФА. "Барса" попробует заполучить футболиста следующим летом.

Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Адейеми провел за "Зальцбург" два матча в Юношеской Лиге УЕФА и забил два гола.

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