"Барселона" интересуется талантом из "Бенфики"

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"Барселона" интересуется талантом из "Бенфики"

"Барселона" интересуется полузащитником "Бенфики" Жоау Фелишем, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, скауты "блауграны" уже давно следят за прогрессом 19-летнего португальца, на которого также претендуют "Атлетико", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

Каталонский клуб вряд ли будет пытаться купить перспективного хавбека в текущее трансферное окно, однако летом 2019 года вполне может вернуться к его кандидатуре.

Стоит отметить, что в контракте Фелиша с "Бенфикой" прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро.

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