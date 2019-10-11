"Барселона" интересуется трансферной целью "Ливерпуля"

"Барселона" решила побороться за нападающего ПСВ Дониэлла Малена, сообщает AS.

По сведениям издания, "блауграна" видит в перспективном голландце долгосрочную замену для Луиса Суареса.

Ранее стало известно, что купить 20-летнего форварда также хочет "Ливерпуль".

В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 18 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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