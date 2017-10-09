"Барселона" интересуется тремя игроками сборной Португалии

Каталонская "Барселона" интересуется сразу тремя игроками сборной Португалии, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" следят за полузащитниками Данило Перейрой ("Порту"), Желсоном Мартиншом ("Спортинг" Лиссабон) и форвардом Андре Силвой ("Милан"). За действиями всех троих в субботнем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира против Андорры уже наблюдал технический секретарь "Барсы" Роберт Фернандес.

Напомним, Мбула объяснил свой уход из "Барселоны". | soccernews.ru