"Барселона" интересуется услугами Венгера

Каталонская "Барселона" интересуется услугами легендарного наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, на "Камп Ноу" рассматривают кандидатуру 68-специалиста в качестве замены своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, который пока не дал "сине-гранатовым" ответа относительно своего будущего в клубе.

В "Арсенале" Венгер проработал 22 года. "Канониров" он покинул летом текущего года.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Суаресу. | soccernews.ru