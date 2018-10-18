"Барселона" интересуется услугами Венгера

2 Теги барселонаарсен венгерэрнесто вальверде

"Барселона" интересуется услугами ВенгераКаталонская "Барселона" интересуется услугами легендарного наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, на "Камп Ноу" рассматривают кандидатуру 68-специалиста в качестве замены своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, который пока не дал "сине-гранатовым" ответа относительно своего будущего в клубе. 

В "Арсенале" Венгер проработал 22 года. "Канониров" он покинул летом текущего года.

Напомним,  "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Суаресу. | soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Да какой нахрен Венгер? Его из Арсенала выгнали, так как сдулся давно.

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Strateg

Лучше уж Тато Мартино верните))))

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