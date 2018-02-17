"Барселона" интересуется вингером "Лиона"

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"Барселона" интересуется вингером "Лиона"Каталонская "Барселона" интересуется вингером французского "Лиона" Виллемом Жеббелем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" внимательно следят за прогрессом в игре 16-летнего игрока "ткачей". Поэтому не исключен вариант, при котором уже следующим летом каталонский гранд предпримет попытки подписать перспективного футболиста.

В нынешнем сезоне Жеббель принял участие в 4 матчах в составе "Лиона". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Эйбара". | soccernews.ru

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