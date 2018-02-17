"Барселона" интересуется вингером "Лиона"
Каталонская "Барселона" интересуется вингером французского "Лиона" Виллемом Жеббелем, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" внимательно следят за прогрессом в игре 16-летнего игрока "ткачей". Поэтому не исключен вариант, при котором уже следующим летом каталонский гранд предпримет попытки подписать перспективного футболиста.
В нынешнем сезоне Жеббель принял участие в 4 матчах в составе "Лиона". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Эйбара". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Палмейрас", не расставайся он со своими лучшими игроками
-
"Реал" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"
-
В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао
-
Битва одноклубников: дортмундская "Боруссия" сыграет на поле гладбахской
-
Дубль Лукаку выводит "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал Кубка Англии
Лента новостей
-
"Уфа" одержала победу над "Вентспилсом"
-
В возвращении Балотелли заинтересованы два его бывших клуба
-
"Ницца" - "Нант" - 1:1 (обзор)
-
"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (обзор)
-
"Ахмат" и "Динамо" не смогли обыграть соперников по контрольным матчам
-
"Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А
-
Отголоски поражения от "Локомотива": "Ницца" не смогла обыграть "Нант"
-
Иньеста высказался о возможной работе Луиса Энрике в "Челси"
-
Официально: Нобоа вернулся в "Рубин"
-
Гризманн исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан объявил Пересу свои пожелания на летнее трансферное окно
-
Источник: У Моуринью нет конфликта с Погба
-
ПСЖ готовит 100 миллионов евро на ключевого игрока "Барселоны"
-
Дзагоев высказался о своих перспективах поиграть в Европе
-
Икарди может покинуть "Интер"
-
Зидан рассматривает вариант с уходом летом из "Реала"
-
ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака"
-
Иванович: "Я удивлен, "Селтик" играл очень хорошо"
-
Дембеле обеспокоен своим положением в "Барселоне"
-
Кавани: "У нас осталось еще 90 минут в противостоянии с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|23
|37
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|23
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Леганес
|23
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Алавес
|24
|28
|15
|Реал Сосьедад
|23
|26
|16
|Эспаньол
|23
|26
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13