"Барселона" интересуется вингером ПСВ Бергвейном

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"Барселона" интересуется вингером ПСВ Бергвейном

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Стевену Бергвейну, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, трансфер также может быть перенесен и на январь.

20-летний Бергвейн выступает за ПСВ с 2014 года, провел за клуб 31 матч и забил 2 гола. Сыграл 2 матча за молодежную сборную Голландии и забил 2 мяча.

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комментарии
правда

Уже Стевеном Бергвейном интересуются(думают 2 Кройфф будет) кто следующий будет.

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