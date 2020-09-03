"Барселона" интересуется Влашичем

"Барселона" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу, сообщает 24 Hara.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. В услугах игрока заинтересован новый главный тренер каталонцев Рональд Куман. Впрочем, проблемой может стать стоимость хорвата, которого ЦСКА оценивает в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Влашич провел за ЦСКА четыре матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.